Viviani pakt in Alkmaar Europese titel

Wielrenner Elia Viviani heeft de Europese titel op de weg veroverd. De Italiaan klopte in Alkmaar zijn Belgische medevluchter Yves Lampaert in een sprint. Het tweetal reed in de slotfase Pascal Ackermann op achterstand. De Duitser kwam als derde over de finish.

Viviani werd in Alkmaar de opvolger van landgenoot Matteo Trentin, die vorig jaar Mathieu van der Poel naar de tweede plaats verwees. De Nederlandse alleskunner gaf zondag de voorkeur aan een mountainbikewedstrijd in het Zwitserse Lenzerheide.

Niet Van der Poel maar Dylan Groenewegen moest het doen voor de Nederlandse ploeg. De sprinter kon zich niet echt meer motiveren voor de sprint van het uitgedunde peloton om de vierde positie. Hij eindigde uiteindelijk als twaalfde.

De Nederlandse ploeg was voortdurend in de achtervolging in de race over 172 kilometer met start en finish in Alkmaar. Ackermann, Viviani en Lampaert bleven als laatste over van een omvangrijke kopgroep, waarvan ook Sebastian Langeveld deel uitmaakte. Met dank aan de Nederlandse ploeg kwam het peloton op zeventien seconden van de vluchters. Vervolgens kregen Ackermann, Viviani en Lampaert toch weer de gelegenheid om vijftig seconden uit te lopen.

Zo’n 10 kilometer voor de finish kregen de Nederlandse renners op kop van het peloton nog even hulp van Noorse en Franse collega’s. Het peloton gaf zich echter definitief gewonnen toen het verschil 3 kilometer voor de finish nog een halve minuut bedroeg. Lampaert wist dat hij kansloos was in een sprint met Viviani en Ackermann. De Belg demarreerde met de finish in zicht maar kreeg de Italiaanse sprinter Viviani mee. Hij had al snel door dat de tweede plaats het hoogst haalbare was.