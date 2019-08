Albon vervangt Gasly bij Red Bull

Het Formule 1-team van Red Bull heeft coureur Pierre Gasly voor de tweede helft van het seizoen vervangen door Alexander Albon. De Fransman Gasly moet een stapje terugdoen naar Toro Rosso, de opleidingsploeg van de renstal van Max Verstappen. De Thaise Brit Albon verschijnt op 1 september voor het eerst namens Red Bull aan de start, bij de Grote Prijs van België.

“Red Bull verkeert in de situatie dat het vier getalenteerde Formule 1-coureurs onder contract heeft staan die kunnen roteren”, meldt de Oostenrijkse renstal, waarbij Verstappen de kopman is. “Het team zal de komende negen races gebruiken om de prestaties van Albon te bekijken en aan de hand daarvan zal worden besloten wie er naast Max wordt opgesteld in 2020.”

Gasly reed de afgelopen twee seizoenen bij Toro Rosso. Hij maakte in de winter promotie naar Red Bull, waar hij de vertrokken Daniel Ricciardo mocht opvolgen. De 23-jarige Fransman bleef tijdens de eerste seizoenshelft echter ver achter bij de prestaties van Verstappen. Gasly haalde nog geen enkele keer het podium en stond in de schaduw van zijn Nederlandse teamgenoot. Tijdens de laatste GP, verreden in Hongarije, werd hij zesde. In de eerste twaalf races pakte Gasly 63 punten, terwijl Verstappen al op 181 staat.

Albon (23) debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. Hij reed in de Toro Rosso 16 punten bij elkaar. Het beste resultaat van de Formule 1-debutant is de zesde plek op Hockenheim, waar hij de helft van zijn punten verzamelde. Net als Verstappen begon Albon zijn loopbaan in het karten.

De Formule 1 heeft nu een zomerstop van vier weken. De laatste race vond op 4 augustus plaats en werd gewonnen door Lewis Hamilton, die Verstappen in de slotfase aftroefde.