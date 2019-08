Kiki Bertens stuit in de tweede ronde van het tennistoernooi van Cincinnati op Venus Williams. De 39-jarige Amerikaanse was in de eerste ronde te sterk voor haar landgenote Lauren Davis: 7-5 6-2.

Venus Williams is afgezakt naar de 65e positie van de wereldranglijst. Bertens won vorig jaar in Cincinnati. Ze staat momenteel vijfde op de mondiale tennisladder en hoefde daarom niet in actie te komen in de eerste ronde van het toernooi.