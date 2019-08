Matti Breschel is bezig aan zijn laatste seizoen als profwielrenner. De bijna 35-jarige Deen maakte maandag bekend te stoppen.

Breschel begon zijn loopbaan in 2005 bij CSC. Daarna kwam hij uit voor Rabobank, Tinkoff, Cannondale, Astana en EF Education First.

Breschel won 22 wedstrijden, onder meer een etappe in de Ronde van Spanje in 2008. De Deen stond twee keer op het podium van het WK. In 2008 werd hij derde en in 2010 tweede.