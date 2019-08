Golfer Reed kan na ruim een jaar weer juichen

Golfer Patrick Reed heeft voor het eerst sinds zijn zege op de Masters van vorig jaar weer een toernooi gewonnen. De 29-jarige Amerikaan was de beste op het Northern Trust, het eerste toernooi uit de zogeheten FedEx Cup Play-offs. Reed had voor zijn vier rondes over de banen van Liberty National nabij New York 268 slagen nodig, één minder dan de Mexicaan Abraham Ancer.

“Mijn laatste zege was lang geleden, te lang eerlijk gezegd”, aldus de Amerikaan, die in april 2018 met de Masters zijn eerste majortitel binnenhaalde. “Maar er is geen betere plek om weer eens te winnen dan hier, met het Vrijheidsbeeld op de achtergrond”, zei ‘Captain America’, een bijnaam die Reed dankt aan zijn vele successen met het Amerikaanse golfteam.

De beste golfers van de Amerikaanse tour strijden in drie toernooien om de eindzege in de FedEx Cup. De winnaar verdient 15 miljoen dollar, omgerekend zo’n 13,4 miljoen euro. Brooks Koepka leidt in dat klassement, Reed staat nu op de tweede plek.