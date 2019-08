Motorcoureur Zarco al snel weg bij KTM

De Franse motorcoureur Johann Zarco vertrekt al aan het einde van dit jaar bij KTM. De 29-jarige Zarco heeft nog een contract tot eind 2020 bij het Oostenrijkse fabrieksteam uit de MotoGP, maar zijn verblijf bij KTM blijft beperkt tot één seizoen. De Fransman worstelt met de KTM-machine en heeft daardoor nog amper indruk kunnen maken.

Zarco veroverde in 2015 en 2016 de wereldtitel in de Moto2, waarna hij overstapte naar de koningsklasse MotoGP. De Fransman eindigde daarin in twee jaar bij Yamaha zes keer op het podium en veroverde vier keer poleposition.

Zowel in 2017 als 2018 werd Zarco zesde in het WK. De overstap naar KTM heeft hem vooralsnog geen succes opgeleverd. Na elf grands prix staat Zarco pas op 22 punten, waarmee hij de zeventiende plek in de WK-stand inneemt. Teamgenoot Pol Espargaro uit Spanje is de nummer elf met 61 punten.