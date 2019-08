Nederlandse scheidsrechters gaan Europa in

De Nederlandse scheidsrechters Serdar Gözübüyük, Kevin Blom en Bas Nijhuis gaan deze week Europa in. De UEFA heeft hen aangesteld voor wedstrijden in de voorrondes van de Champions League en Europa League.

Gözübüyük heeft dinsdag in de Noorse stad Trondheim de leiding over de return in de derde voorronde van de Champions League tussen Rosenborg BK en NK Maribor. De Noren wonnen vorige week in Slovenië met 3-1.

Nijhuis leidt woensdag in Athene het duel tussen Atromitos en Legia Warschau. De inzet is een plek in de laatste voorronde van de Europa League. Het eerste duel vorige week in Polen eindigde in 0-0. Blom heeft donderdag in Borisov de leiding over BATE Borisov – FK Sarajevo. De Wit-Russen wonnen in Bosnië-Herzegovina het eerste treffen met 2-1.