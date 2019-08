Domenico Pozzovivo heeft bij een trainingsrit in de buurt van Cosenza in Italië een arm en een been gebroken. De 36-jarige wielrenner van Bahrain-Merida was in voorbereiding op de Ronde van Spanje, die op 24 augustus begint. Pozzovivo, die nog in het ziekenhuis ligt, zou als kopman van Bahrain-Merida meedoen.

Pozzovivo werd vorige week nog twaalfde in de Ronde van Polen. Eerder dit seizoen hielp hij Vincenzo Nibali aan een tweede plaats in de Giro, waarin hij zelf negentiende werd.