Tennisster Svetlana Koeznetsova mag alsnog aan de US Open deelnemen. De organisatie van de grandslam in New York heeft de Russin aan de deelnemerslijst toegevoegd.

De 34-jarige Koeznetsova vervangt Dominika Cibulkova. De Slowaakse is niet op tijd hersteld van een voetblessure. Koeznetsova won de US Open in 2004 en is inmiddels afgezakt naar de 153e positie van de wereldranglijst.

Het toernooi in New York gaat op 26 augustus van start.