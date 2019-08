Ajax na zege op PAOK naar play-offs CL

Ajax is doorgedrongen tot de play-offs van de voorronden van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag boekte in de Johan Cruijff ArenA een zwaarbevochten zege op het Griekse PAOK: 3-2. Dat was voldoende na het gelijkspel van vorige week in Thessaloniki (2-2).

APOEL Nicosia is de laatste tegenstander van Ajax op weg naar de groepsfase van de Champions League. De club uit Amsterdam begint het tweeluik met de club uit Cyprus volgende week met een uitwedstrijd.

Diego Biseswar, geboren in Amsterdam, schoot PAOK in de 23e minuut op voorsprong. Ajax kwam in de 43e minuut op gelijke hoogte door een benutte strafschop van Dusan Tadic. De aanvoerder uit Servië revancheerde zich daarmee enigszins voor de penalty die hij in de 32e minuut miste.

Nicolás Tagliafico kopte Ajax in de 79e minuut op 2-1, waarna Tadic in de 85e minuut opnieuw een strafschop benutte. In de blessuretijd werd het nog even spannend toen Biseswar de 3-2 binnenschoot.