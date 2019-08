Bennett wint ook tweede etappe BinckBank Tour

Sam Bennett heeft ook de tweede etappe van de BinckBank Tour op zijn naam geschreven. De renner van Bora-hansgrohe was na 169,1 kilometer in Ardooie in de massasprint de rapste.

Zes man reden lange tijd op kop en bouwden een voorsprong tot tweeënhalve minuut op. Op circa 10 kilometer van de meet pakte het peloton de vluchters echter terug, waarna de teams hun sprinters in stelling probeerden te brengen. Mike Teunissen trok de sprint aan voor Dylan Groenewegen, maar de sprinter van Team Jumbo-Visma werd door de Ier Bennett op waarde geklopt. De Belg Jasper Philipsen van UAE-Team Emirates werd tweede.

Bennett houdt de leiding in het klassement, gevolgd door de Pool Lukasz Wisniowski op 12 seconden en de Tsjech Josef Cerny op 13 seconden. Groenewegen en Teunissen staan achtste en negende op 16 seconden van Bennett.

Halverwege de koers vielen Chris Lawless en Maarten Wynants uit. De Belg Wynants, die rijdt voor Jumbo-Visma, heeft volgens zijn team een schouder uit de kom. Hij wordt daarvoor in het ziekenhuis behandeld.