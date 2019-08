Nizzolo wint eerste rit in Burgos

De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo heeft de eerste etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De 30-jarige renner van Team Dimension Data klopte in de sprint bergop de Spanjaard Alex Aranburu. Enkele seconden later kwam Eduard-Michael Grosu uit Roemenië als derde over de streep.

De rit ging over 162 kilometer, met start en finish in Burgos. De streep lag na een pittig klimmetje op de Alto del Castillo. De Ronde van Burgos bestaat uit vijf etappes en eindigt zaterdag. Vorig jaar schreef de Colombiaan Iván Ramiro Sosa van Team Ineos de rittenkoers op zijn naam.

Richard Carapaz, de verrassende winnaar van de Ronde van Italië, maakt in Burgos zijn rentree. De Ecuadoraan kwam sinds zijn zegetocht in de Giro niet meer in actie.