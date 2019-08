Rojer moet meerdere erkennen in Murray

Jean-Julien Rojer heeft in Cincinnati in de eerste ronde van het dubbelspel zijn meerdere moeten erkennen in Andy Murray. Rojer en zijn Roemeense partner Horia Tecau verloren met 3-6 6-3 10-3 van Murray en de Spanjaard Feliciano Lopez. Rojer en Tecau, die als vierde geplaatst waren, haalden vorig jaar nog de halve finales in Cincinnati.

Murray en Lopez wonnen in juni het grastoernooi van Queen’s. Dat betekende de terugkeer van Murray, die toen wegens een ingrijpende heupoperatie zijn eerste partij speelde sinds de Australian Open.

Robin Haase en Wesley Koolhof doen ook als dubbelkoppel mee in Cincinnati. Ze haalden vorige week de finale in Montreal.