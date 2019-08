Titelhoudster Bertens snel klaar in Cincinnati

Kiki Bertens is op het WTA-toernooi van Cincinnati, waar ze vorig jaar de titel veroverde, in de tweede ronde uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Bertens, die in de eerste ronde een bye had, moest in een spannende driesetter haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Venus Williams. Het werd 6-3 3-6 7-6 (4) voor de zevenvoudig grandslamkampioene.

Bertens was in de derde set nog teruggekomen van een 5-2-achterstand. In de tiebreak verloor ze de eerste drie punten en die marge gaf de 39-jarige Williams niet meer uit handen.

Vorig jaar verraste Bertens op het hardcourttoernooi door op weg naar de finale topspeelsters als de Deense Caroline Wozniacki, de Oekraïense Elina Svitolina en de Tsjechische Petra Kvitova uit te schakelen. In de eindstrijd was Bertens ook nog eens te sterk voor de Roemeense Simona Halep, de toenmalige nummer 1 van de wereld.