Bennett troeft Groenewegen af en wint weer

Sam Bennett heeft voor de derde dag op een rij een etappe gewonnen in de BinckBank Tour. De Ier van Bora-hansgrohe kwam net iets eerder over de finish dan Dylan Groenewegen. De fotofinish moest uitsluitsel geven en daaruit bleek dat de fiets van Bennett een paar millimeter eerder over de eindstreep kwam. De rit over 167 kilometer begon en eindigde in het Belgische Aalter.

Bennett is de eerste renner ooit die drie etappes op rij weet te winnen in de BinckBank Tour.

Groenewegen eindigde maandag als zevende en dinsdag werd de sprinter van Jumbo-Visma derde.