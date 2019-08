Djokovic in twee sets langs Querrey

Novak Djokovic heeft de derde ronde bereikt van het tennistoernooi van Cincinnati. De als eerste geplaatste Serviër won in twee sets van de Amerikaan Sam Querrey: 7-5 6-1. Het was voor Djokovic, die in de eerste ronde nog niet in actie hoefde te komen, zijn eerste wedstrijd sinds zijn zege op Wimbledon vorige maand.

“Ik maakte drie dubbele fouten in mijn openingsgame en werd direct gebroken. Het was een erg nerveus begin”, aldus Djokovic. “Gelukkig lukte het mij in de wedstrijd te komen.”

Djokovic gaf aan dat hij even tijd nodig had om bij te komen van de finale tegen Roger Federer op Wimbledon. Federer liet enkele wedstrijdpunten onbenut. “Dat is een van de meest legendarische wedstrijden die ik heb gespeeld. Het heeft echt even tijd gekost de batterijen weer op te laden, vooral in mentaal opzicht”, aldus Djokovic.