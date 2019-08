Fed Cup-team profiteert van wildcard Tsjechië

Het Nederlands Fed Cup-team mag volgend jaar toch deelnemen aan de kwalificatieronde voor de Fed Cup Finals. Dat is het gevolg van het feit dat de ITF Tsjechië, elfvoudig winnaar van de Fed Cup, een wildcard heeft gegeven voor het eindtoernooi, dat van 14 tot en met 19 april plaatsvindt in Boedapest.

Door de wildcard voor Tsjechië kwam er een plek vrij in de kwalificatieronde, en Nederland is het hoogst gerangschikte land dat dit jaar in de play-offs van de Wereldgroep II verloor.

“Het is fantastisch dat we weer in de Wereldgroep zitten. Daardoor maken we kans ons te kwalificeren voor de Fed Cup Finals in Boedapest. Daar willen we natuurlijk graag bij zijn, net zoals we bij de Davis Cup Finals in Madrid zijn. We wachten de loting af en zullen dan verdere plannen maken”, zei Fed Cup-captain Paul Haarhuis erover.

Zestien landen strijden op 7 en 8 februari om acht plekken voor de Fed Cup Finals. De loting van de kwalificatieronde is op 21 augustus. Alleen finalisten Australië, Frankrijk en gastland Hongarije zijn naast Tsjechië al zeker van een finaleplek. Het landentoernooi heeft een nieuwe opzet gekregen met een finale waar twaalf landen aan meedoen.