Tiesj Benoot fietst volgend jaar voor Team Sunweb. De Belgische wielrenner komt over van Lotto Soudal. Benoot ondertekent een contract tot eind 2021.

De 25-jarige Benoot debuteerde in 2015 als prof. In maart vorig jaar won hij Strade Bianche, zijn grootste overwinning tot nu toe. Dit jaar eindigde hij in de negende etappe van de Tour de France als tweede, achter de Zuid-Afrikaan Daryl Impey.

Bij Sunweb fietsen onder anderen de Nederlanders Tom Dumoulin en Wilco Kelderman.