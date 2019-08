Bertens is klaar in Cincinnati

Tennisster Kiki Bertens kan zich gaan voorbereiden op de US Open. Na haar nederlaag in het enkelspel is ze nu ook uitgeschakeld in het dubbelspel van het toernooi van Cincinnati.

Bertens verloor met haar Kroatische partner Donna Vekic van de Nederlandse dubbelspecialiste Demi Schuurs en de Duitse Anna-Lena Groenefeld: 6-4 3-6 7-10.

Bertens werd dinsdag door Venus Williams uitgeschakeld in het enkelspel. De zevenvoudig winnares van een grandslam was in de tweede ronde in drie sets te sterk: 6-3 3-6 7-6 (4).

Bertens schreef het toernooi van Cincinnati vorig jaar op haar naam. De US Open gaan op 26 augustus van start.