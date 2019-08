Roger Federer is er niet in geslaagd de kwartfinales te halen van het tennistoernooi van Cincinnati. De Zwitser verloor donderdag in twee sets van de Rus Andrei Roeblev. Het werd 6-3 6-4. Roeblev treft nu zijn landgenoot Daniil Medvedev.

Het masterstoernooi van Cincinnati was voor Federer zijn eerste toernooi sinds zijn nederlaag in de finale van Wimbledon tegen Novak Djokovic. Federer liet toen twee wedstrijdpunten onbenut.

Het toernooi van Cincinnati won Federer zeven keer.