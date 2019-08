Sosa slaat toe in Ronde van Burgos

De Colombiaan Iván Ramiro Sosa heeft in de Ronde van Burgos de derde etappe op zijn naam gebracht. De 21-jarige coureur van Team Ineos kwam op de mistige Picón Blanco, een col van de buitencategorie, alleen aan. Hij bleek bergop in de laatste kilometers de beste klimmer van een kopgroepje van elf man. Sosa nam dankzij zijn fraaie overwinning de leiderstrui over van de Italiaan Giacomo Nizzolo.

De Spanjaard Óscar Rodríguez kwam 17 seconden na de winnaar als tweede aan. Zijn landgenoot Antonio Pedrero kwam als derde binnen, op 24 seconden van Sosa. Richard Carapaz eindigde als zesde, met een achterstand van 37 seconden op de jonge Colombiaan. De verrassende winnaar van de Ronde van Italië maakt in Burgos zijn rentree. De Ecuadoraan kwam sinds zijn zegetocht in de Giro niet meer in actie.

Sosa won vorig jaar het eindklassement in de Ronde van Burgos. Hij begint vrijdag met een marge van 17 seconden op nummer twee Rodríguez aan de vierde etappe. De Spaanse etappekoers eindigt zaterdag.