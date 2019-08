Sunweb met Kelderman naar Vuelta

Team Sunweb wil met Wilco Kelderman voor een goed klassement gaan in de Ronde van Spanje, die op 24 augustus van start gaat. De 28-jarige Nederlander krijgt daarbij de steun van landgenoot Martijn Tusveld, de Ier Nicolas Roche, de Deen Casper Pedersen en de Australiërs Robert Power en Michael Storer. Met de Duitsers Nikias Arndt en Max Walscheid jaagt de ploeg op succes in de massasprints.

“Ons hoofddoel is een goed algemeen klassement met Wilco”, zegt ploegleider Luke Roberts. “Naast twee tijdritten en acht aankomsten bergop, waaronder de Alto de Los Machucos en Alto de la Cubilla, zijn er zo’n vijf of zes kansen voor de sprinters.”

Kelderman ging in de Ronde van Frankrijk niet meer van start in de zestiende etappe na rugklachten. De wielrenner was in maart in de Ronde van Catalonië zwaar ten val gekomen. Sunweb had eerder al laten weten dat kopman Tom Dumoulin niet op tijd fit zou zijn om te kunnen starten in de Vuelta.