Van der Poel op herhaling in Noorwegen

Mathieu van der Poel heeft evenals vorig jaar de openingsetappe in de Arctic Race of Norway gewonnen. De Nederlander was na een rit over 181 kilometer tussen Å en Leknes duidelijk de sterkste in de eindsprint. Landgenoot Danny van Poppel eindigde op enige afstand als tweede. De Italiaan Andrea Pasqualon kwam als derde over de finish.

In de heuvelachtige etappe reden 33 coureurs na circa 80 kilometer weg uit het peloton. De omvangrijke kopgroep leek gezamenlijk op weg naar de finish te gaan, maar Steve Cummings had andere plannen. De Britse oudgediende sprong 5 kilometer voor het einde weg, maar werd enkele honderden meters voor de streep toch nog ingehaald. Van der Poel zegevierde daarna op indrukwekkende wijze.

“Zeven of acht kilometer voor de finish dacht ik al dat het op een sprint zou uitlopen”, blikte de Nederlandse alleskunner voldaan terug. “Het ging hard in de finale. Daar houd ik van. Het was een kwestie van het goede moment pakken. Dat lukte perfect.”

Van der Poel maakt in Noorwegen zijn rentree op de weg, na enkele maanden op de mountainbike te hebben gereden. Hij won in die discipline onder meer drie wereldbekerwedstrijden en de Europese titel. Op de weg zegevierde hij eerder dit jaar onder meer in de Amstel Gold Race (op 21 april, zijn laatste wegrace tot donderdag), de Brabantse Pijl en Dwars door Vlaanderen.

Vorig jaar was Van der Poel met twee ritzeges (eerste en vierde etappe) en een tweede plaats (derde etappe) ook al succesvol in Noorwegen. In de eindstand belandde hij toen op de twaalfde plek. Voor deze editie heeft de 24-jarige kopman van Corendon-Circus niet al te hoge verwachtingen, zeker niet wat betreft het algemeen klassement. Van der Poel wil op zijn racefiets vooral weer ritme en conditie opdoen op weg naar de WK eind september in Yorkshire.

De Noorse etappekoers eindigt zondag.