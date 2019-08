Wellens grijpt de macht in BinckBank Tour

Wielrenner Tim Wellens heeft de macht gegrepen in de BinckBank Tour. De Belg van Lotto-Soudal van won de enerverende vierde etappe met start en finish in Houffalize in België. In de korte etappe van 96,2 kilometer door de Ardennen bleef hij Marc Hirschi van Sunweb nipt voor. Laurens De Plus van Jumbo-Visma werd derde. Door de bonificatieseconden neemt Wellens ook de leiderstrui over van de Ierse sprinter Sam Bennett.

In de laatste van drie lokale ronden van 30 kilometer gingen de Belgen Wellens en De Plus en de Zwitser Hirschi ervandoor. Zij kregen gezelschap van de Spanjaard Ivan Garcia Cortina, maar die moest het trio bij een tussentijdse versnelling weer laten gaan. De drie renners hielden een voorsprong van een halve minuut op de achtervolgers.

Hirschi leek de sprint bergop te gaan winnen, maar Wellens kwam er in de laatste meters toch voorbij.