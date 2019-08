Aranburu wint nu wel rit in Ronde van Burgos

De Spaanse wielrenner Alex Aranburu heeft de vierde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De 23-jarige coureur van Caja Rural bleek deze keer in de finish bergop over de sterkste benen te beschikken. In de eerste etappe, met eveneens een oplopende finish, moest hij nog voorrang verlenen aan de Italiaan Giacomo Nizzolo.

Na 174 kilometer tussen Atapuerca en Ciudad Romana de Clunia eindigde de Wit-Rus Alexandr Riaboesjenko als tweede in dezelfde tijd als Aranburu. De Portugees Rui Costa kwam als derde over de finish. De Colombiaan Iván Ramiro Sosa bleef leider in het algemeen klassement, met een marge van 17 seconden op nummer twee Óscar Rodríguez uit Spanje.

De Ronde van Burgos eindigt zaterdag met een bergetappe richting Lagunas de Neila (buitencategorie). Sosa won vorig jaar de Spaanse etappekoers.