Coquard klopt Van der Poel in Noorwegen

De Franse wielrenner Bryan Coquard heeft Mathieu van der Poel afgetroefd in de tweede etappe van de Arctic Race of Norway. De 27-jarige renner van Vital Concept-B&B Hotels klopte de Nederlandse klassementsleider in de massasprint in Svolvær, het eindpunt van de rit over 164 kilometer. Van der Poel had een dag eerder met overmacht de openingsrit van de Noorse etappekoers op zijn naam geschreven.

Danny van Poppel, donderdag tweede in de eerste etappe, kon niet meedoen in de sprint. De troef van Jumbo-Visma raakte op amper 1,5 kilometer van de streep even van de weg en was daardoor direct kansloos. Van Poppel, drager van de groene puntentrui, kwam kort na het peloton gedesillusioneerd over de finish.

De tweede etappe werd gekleurd door vier vluchters, drie Noren en een Deen. Ze werden in de finale één voor één teruggepakt door het jagende peloton. Van der Poel greep vervolgens net naast zijn tweede zege op rij.