Fleuren blijft preses Europese hockeyfederatie

Marijke Fleuren is tijdens de jaarvergadering van de Europese hockeyfederatie (EHF) herkozen als voorzitter. De voormalige adjunct-directeur van de Nederlandse hockeybond is sinds 2011 in functie. Fleuren werd voor de tweede keer herbenoemd.

“Ik ben erg blij dat de Europese hockeygemeenschap mij deze derde periode gunt”, liet Fleuren weten. “Wij vieren op dit congres ook dat we als Europese hockeyfederatie 50 jaar bestaan. Deze herverkiezing geeft mij de gelegenheid om een stevige bijdrage te leveren aan het begin van nog eens 50 prachtige jaren. Voor mij staat het plezier dat deze sport miljoenen mensen over de hele wereld geeft voorop. Dat plezier gun ik iedereen met welke achtergrond dan ook van harte en daar zal ik me ook de komende periode weer hard voor maken.”