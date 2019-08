Osaka geeft geblesseerd op in Cincinnati

De Japanse tennisster Naomi Osaka heeft ruim een week voor de start van de US Open een knieblessure opgelopen. De nummer 1 van de wereld moest daarom opgeven tijdens haar partij tegen Sofia Kenin, in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Cincinnati. De Amerikaanse won de eerste set met 6-4, Osaka de tweede met 6-1. In de beslissende set, bij een stand van 2-0 voor Kenin, staakte de Japanse na een medische behandeling de strijd.

Osaka gaat volgende week als titelverdedigster naar New York voor de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Het is de vraag of ze dan nog steeds de nummer 1 van de wereld is. De Japanse moet de koppositie mogelijk weer afstaan aan Ashleigh Barty, die in Cincinnati de halve finales haalde door Maria Sakkari uit Griekenland te verslaan (5-7 6-2 6-0).

De Australische strijdt zaterdag met Svetlana Koeznetsova om een plek in de finale. De 34-jarige Russin verraste Karolina Pliskova, de nummer drie van de wereld, in drie sets: 3-6 7-6 (2) 6-3. Pliskova mocht in de tweede set serveren voor de winst, maar gaf de partij alsnog uit handen.