Roglic met drie Nederlanders naar Vuelta

De Sloveense wielrenner Primoz Roglic van Jumbo-Visma krijgt met Steven Kruijswijk, Robert Gesink en Lennard Hofstede drie Nederlandse teamgenoten mee naar de Ronde van Spanje. Roglic gaat volgende week in Torrevieja als kopman van de Nederlandse WorldTour-ploeg van start. Met Kruijswijk, Gesink en de Nieuw-Zeelander George Bennett kan de Sloveen, die voor de eindzege wil gaan, rekenen op sterke helpers in de bergen.

Kruijswijk, de nummer drie van de Tour de France, geldt net als Bennett als ‘schaduwkopman’. Gesink zou eerder dit jaar eigenlijk de Ronde van ItaliĆ« rijden, maar kort voor de Giro liep hij bij een val in Luik-Bastenaken-Luik een gebroken sleutelbeen en een bekkenfractuur op. De klimmer uit Varsseveld miste daardoor ook de Tour.

Hofstede (24) debuteerde twee jaar geleden in dienst van Sunweb in de Vuelta. De Amerikaan Neilson Powless begint volgende week zaterdag in Torrevieja aan zijn eerste grote ronde. Zijn landgenoot Sepp Kuss en de Duitser Tony Martin maken de ploeg compleet.