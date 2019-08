Simon Yates verdedigt titel in Vuelta niet

De winnaar van de Ronde van Spanje van vorig jaar, Simon Yates, ontbreekt dit jaar in de rittenkoers. De Colombiaan Esteban Chaves is dit keer de kopman van team Mitchelton-Scott. De ploeg maakte vrijdag de namen van de acht renners bekend die op 24 augustus aan de start van de Vuelta verschijnen.

De renners komen uit zes landen en nemen een schat aan ervaring mee. Chaves werd in 2016 derde met hulp van Nieuw-Zeelander Sam Bewley en de Australische klimmer Damien Howson die hem ook dit jaar bij zullen staan. De ploeg richt zich op etappewinsten maar houdt ook het klassement scherp in het oog. Tsgabu Grmay, Luka Mezgec, Mikel Nieve, Nick Schultz en debutant Dion Smith zijn de andere renners die het moeten doen in de 21 etappes.

Mitchelton-Scott won vorig jaar met Yates de Vuelta. De ploeg won in totaal 12 etappes en in 2012 het bergklassement. Yates reed dit jaar al de Giro en de Tour.