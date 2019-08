Wielrenner Bardet zet punt achter het seizoen

Het wielerseizoen zit erop voor Romain Bardet. De renner van AG2R moet naar eigen zeggen fysiek en geestelijk de batterij opladen en heeft in overleg met het teammanagement een punt gezet achter 2019. “Ondanks de vreugde van het winnen van de bolletjestrui als beste klimmer in de Tour de France heb ik niet de doelen bereikt die ik mezelf had gesteld voor het seizoen 2019”, zegt hij op de site van de Franse ploeg.

“Na een paar dagen zelfreflectie en gesprekken met het management van het AG2R La Mondiale team, werd het me duidelijk dat ik mezelf fysiek en mentaal moet opladen om volgend seizoen sterker terug te komen. Voor het niveau dat ik wil halen, is frisheid op alle vlakken nodig.”

Teambaas Vincent Lavenu is het eens met Bardet en spreekt van een “doordachte en constructieve beslissing”.