De Nederlandse wielrenner Taco van der Hoorn van Team Jumbo-Visma is tijdens een trainingsrit in Andorra aangereden door een auto. Daarbij zijn twee spieren in zijn bovenbeen gedeeltelijk afgescheurd. Volgens de ploegleiding wordt Van der Hoorn voor nader onderzoek naar een ziekenhuis in Nederland gebracht.

De 25-jarige coureur is aan zijn eerste jaar bezig bij Jumbo-Visma. De Rotterdammer was afkomstig van Roompot. Hij wist voor zijn nieuwe ploeg nog geen overwinning te behalen.