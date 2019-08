Wiersma kiest acht turnsters in voorselectie

Bondscoach Gerben Wiersma heeft acht turnsters opgenomen in zijn voorselectie voor de WK in Stuttgart (4-13 oktober). Het zijn Sara van Disseldorp, Vera van Pol, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Tisha Volleman, Sanna Veerman, Lieke Wevers en Sanne Wevers.

Zij zullen deelnemen aan de WK-kwalificatiewedstrijden op 31 augustus en 14 september in Heerenveen. Op 31 augustus komt Nederland uit tegen teams uit Italiƫ en Noorwegen en komen er ook individuele turnsters in actie uit Oostenrijk en Zweden. Op 14 september fungeren ploegen uit Hongarije, Spanje en Zwitserland als tegenstanders.

Op basis van de prestaties bij deze twee interlandwedstrijden zal de Nederlandse WK-selectie bekend worden gemaakt. Er wordt bij de WK in Duitsland geturnd volgens het zogenaamde 5-4-3-format: vijf turnsters in een team, vier turnsters die per toestel in actie komen waarvan de beste drie scores tellen.

De Nederlandse turnsters draaien hun kwalificatiewedstrijd op 5 oktober. Oranje moet in Stuttgart bij de top twaalf eindigen om een olympisch teamticket voor Tokio 2020 veilig te stellen.