Bayern haalt na Coutinho ook Cuisance

Trainer Niko Kovac van Bayern München krijgt er twee spelers bij. Na de openingswedstrijd in de Bundesliga tegen Hertha BSC (2-2) onthulde technisch directeur Hasan Salihamidzic dat Kovac de beschikking krijgt over Philippe Coutinho en Michaël Cuisance. De 27-jarige Braziliaan komt op huurbasis over van FC Barcelona, de Franse middenvelder Cuisance (20) verhuist van Borussia Mönchengladbach naar Bayern München.

“We zijn heel gelukkig dat zij spelers van Bayern worden”, zei Salihamidzic. Barcelona betaalde begin vorig jaar nog zo’n 120 miljoen euro (plus 45 miljoen aan mogelijke bonussen) aan Liverpool om Coutinho over te nemen. De aanvallende middenvelder kon de hooggespannen verwachtingen echter niet waarmaken in Camp Nou.

Kovac verwelkomt Coutinho echter met open armen. “Ik denk dat wij allemaal, niet alleen Bayern maar de hele Bundesliga, blij moeten zijn dat we zo’n topspeler in onze competitie krijgen”, zei de trainer. “Coutinho heeft zich niet alleen bewezen bij zijn clubs, maar ook in de nationale ploeg.” De Duitse kampioen versterkte zich deze zomer ook al met Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Ivan Perisic en Jann-Fiete Arp.