Brouwer/Meeuwsen strandt in kwartfinale Moskou

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen zijn op het beachvolleybaltoernooi in Moskou uitgeschakeld in de kwartfinales. Het duo verloor van de Duitsers Julius Thole en Clemens Wickler in twee sets: 21-116 21-15. De Nederlanders die als vierde waren geplaatst sluiten het viersterrentoernooi uit de World Tour daarmee af als vijfde.

Brouwer en Meeuwsen kwamen een week eerder in Moskou ook tot de kwartfinales van het EK.

Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde waren vrijdag in de tweede ronde uitgeschakeld door de als tweede geplaatste Brazilianen Alison en Álvaro Filho.