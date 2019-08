Campenaerts voor 3 jaar naar Dimension Data

De Belgische wielrenner Victor Campenaerts verruilt Lotto Soudal na dit seizoen voor Dimension Data, dat in 2020 verder gaat als Team NTT. De houder van het werelduurrecord onthulde in Het Nieuwsblad dat hij een contract voor drie jaar heeft ondertekend bij de Zuid-Afrikaanse formatie uit de WorldTour. “Deze ploeg wil met mij olympisch en wereldkampioen tijdrijden worden”, zegt Campenaerts, een specialist in het chronowerk. Vorig jaar werd hij bij de WK derde, achter Rohan Dennis en Tom Dumoulin.

De 27-jarige Belg is bezig aan zijn tweede jaar bij Lotto Soudal. Daarvoor reed Campenaerts twee jaar voor LottoNL-Jumbo, het huidige Jumbo-Visma. Hij veroverde in 2017 en 2018 de Europese titel tijdrijden en mag zich sinds 16 april van dit jaar de houder van het werelduurrecord noemen. Campenaerts verpulverde op de baan van Aguascalientes het record dat bijna vier jaar op naam stond van Bradley Wiggins. De Belg kwam tot een afstand van 55 kilometer en 89 meter.

Campenaerts krijgt bij Dimension Data/NTT extra financiĆ«le middelen om te investeren in innovaties voor het tijdrijden. “Het is een extra teken dat deze ploeg erg in mij gelooft.”