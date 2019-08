Goed begin Heiner en Bouwmeester in Japan

Zeilers Nicholas Heiner en Marit Bouwmeester zijn goed begonnen aan het olympisch testevent in de baai van Enoshima. Heiner eindigde in de Finn-klasse twee keer als tweede en staat in het klassement ook tweede. Bouwmeester kwam als vijfde en derde over de finish in de Laser Radial en staat daarmee eveneens tweede in het klassement.

Heiner keek terug op een mooie dag. “Ik heb heel sterk gevaren en we hadden supermooie condities”, zei hij ondanks de hitte. “Twee keer als tweede gefinisht, een goed begin is het halve werk zeggen ze. Je moet tijdens het racen goed blijven drinken want het is wel killing die warmte, maar met wat wind en golven is het goed te doen.”

Bouwmeester had ook niet te veel last van de warmte. “Als er wat wind staat is het lekker”, zei ze. “Het was een zware en lange dag, maar wel heel gaaf. Ik heb een 5 en een 3 gevaren. Dat is wel ok√©, maar mag nog beter. Elke race die we hier varen kunnen we iets verfijnen.”

Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zijn in de 470-klasse begonnen met een zestiende en vijfde plek. Het duo staat elfde. Annemiek Bekkering en Annette Duetz kwamen als zesde, zestiende en derde over de finish in de 49er FX-klasse. Daarmee staan ze zesde. “Er ging elke race wel iets niet goed”, zei het duo. “Het is fijn dat we hier net even andere omstandigheden leren kennen en daar beter mee om leren gaan.”

Windsurfer Dorian van Rijsselberghe won in de RS:X-klasse de eerste race, maar noteerde daarmee een zestiende en een negende plaats. Hij staat zesde. Landgenoot Kiran Badloe sloot de eerste race af als vierde, maar besloot daarna niet meer van start te gaan wegens rugklachten. Lilian de Geus staat na een derde en twee vierde plaatsen vierde in het klassement.