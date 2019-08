Goffin naar eerste finale op masterstoernooi

David Goffin heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan verzekerd van een plek in de finale van een masterstoernooi. De Belg, al vier keer halvefinalist op een mastersevenement, versloeg in Cincinnati de Fransman Richard Gasquet met 6-3 6-4. De partij duurde maar vijf kwartier.

De 28-jarige Goffin, de nummer 19 van de wereld, neemt het in de eindstrijd op tegen Novak Djokovic of Daniil Medvedev. Vorig jaar drong Goffin al door tot de laatste vier in Cincinnati en toen moest hij geblesseerd opgeven tegen Roger Federer.

Goffin en Gasquet profiteerden aan de onderkant van het schema van de afmeldingen van Rafael Nadal en Dominic Thiem.

In totaal zijn er negen masterstoernooien op de ATP Tour.