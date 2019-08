Hockeyteams mikken op olympisch ticket

De Nederlandse hockeyteams beginnen zaterdag vol goede moed aan de EK hockey in Antwerpen. Niet alleen de titel staat in België op het spel, de kampioen plaatst zich tevens voor de Olympische Spelen van Tokio 2020. Zowel bij de mannen als de vrouwen is Nederland titelverdediger.

Het mannenteam van bondscoach Max Caldas begint zaterdag om 15.45 uur aan het toernooi met de wedstrijd tegen Ierland. In groep B speelt Oranje daarna nog tegen Duitsland (zondag) en Schotland (dinsdag). De nummers een en twee van de poule plaatsen zich voor de halve finales.

Het Nederlands vrouwenteam, onder leiding van bondscoach Alyson Annan, opent de EK zaterdag om 20.30 uur met de wedstrijd tegen het gastland. Daarna wachten Spanje (maandag) en Rusland (woensdag) in groep A.