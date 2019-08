Keys bereikt finale in Cincinnati

Madison Keys heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De als zestiende geplaatste Amerikaanse was in de halve eindstrijd in twee sets te sterk voor haar landgenote Sofia Kenin. Het werd, na 1 uur en 22 minuten spelen, 7-5 6-4.

Keys treft zondag in de finale Svetlana Koeznetsova. De 34-jarige Russische won eerder op zaterdag met 6-2 6-4 van de als eerste geplaatste Australische Ashleigh Barty.

Koeznetsova en Keys stonden vier keer eerder tegenover elkaar. Keys won al die partijen.