Schuurs opnieuw naar finale in Cincinnati

Tennisster Demi Schuurs heeft op het toernooi van Cincinnati de finale gehaald in het dubbelspel. De 26-jarige Nederlandse versloeg samen met haar dubbelpartner Anna-Lena Grönefeld uit Duitsland de Amerikaanse tennissters Bethanie Mattek-Sands en Coco Vandeweghe in twee sets: 7-6 (5) 7-6 (4).

In de finale treffen Schuurs en Grönefeld, zelf als vijfde geplaatst, de Tsjechische Lucie Hradecka en de Sloveense Andreja Klepac. Die waren in twee sets (7-6 (7) 7-5) te sterk voor Karolina en Kristyna Pliskova uit Tsjechië.

Voor Schuurs is het de tweede finale op rij. Vorige week verloor ze samen met Grönefeld de finale in Toronto. Vorig jaar bereikte ze eveneens de finale in Cincinnati. Toen verloor ze die samen met de Belgische Elise Mertens van Hradecka en haar toenmalige partner Ekatarina Makarova uit Rusland.