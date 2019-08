Team Rotor ontbreekt in Vargarda na ongeluk

Wielerteam WNT-Rotor ontbreekt zaterdag in de ploegentijdrit in het Zweedse Vargarda na een trainingsongeluk eerder op de dag. De ploeg met de Nederlandse wielrensters Claudia Koster en Janneke Ensing en de Duitse Lisa Brennauer kwam zwaar ten val tijdens het inrijden nadat een automobilist de rensters de weg had afgesneden.

De ploeg liet weten dat de wielrensters geen ernstige verwondingen hebben opgelopen. “Omdat onze fietsen zijn beschadigd, zijn we niet in staat om te starten”, meldde WNT Rotor via Twitter. De ploegentijdrit in Vargarda is onderdeel van de UCI WorldTour bij de vrouwen.