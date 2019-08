Van Gerwen pakt in Australië weer een titel

Michael van Gerwen heeft weer eens van zich laten horen. De beste darter ter wereld schreef, na een voor zijn doen wat teleurstellende fase, de Melbourne Darts Masters op zijn naam. Voor Van Gerwen is het zijn 13e titel op een toernooi uit de World Series.

Op de slotdag gunde Van Gerwen titelverdediger Peter Wright in de halve finales geen enkele leg en ook in de eindstrijd tegen Daryl Gurney (8-3) toonde Van Gerwen, vooral in de eindfase, zijn klasse.

Vorige maand had Van Gerwen op het World Matchplay nog een gevoelige nederlaag geleden tegen Glen Durrant en op de World Cup of Darts verloor hij met Nederland verrassend van Ierland.

Raymond van Barneveld deed ook mee in Melbourne en hij verloor in de kwartfinales van Wright.