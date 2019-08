Bastianelli klopt Vos in Vargarda

Wielrenster Marta Bastianelli heeft de veertiende editie van de WorldTourwedstrijd Vargarda gewonnen. De Italiaanse van Team Virtu versloeg Marianne Vos in de sprint in Vargarda na 145 kilometer. Nederlands kampioene Lorena Wiebes finishte als derde.

Met het ingaan van de laatste van zes lokale ronden had Moniek Tenniglo een kleine voorsprong op de groep met daarin de sprintsters. De 31-jarige wielrenster van Mitchelton-Scott werd met nog enkele kilometers te gaan bijgehaald, waarna een sprint onvermijdelijk was. Daarin ging Vos, al drie keer winnares in de Zweedse koers, als eerste de laatste bocht door. Ze ging de sprint vroeg aan, maar Bastianelli wist haar in de laatste meters nog net te passeren.