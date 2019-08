Bouwmeester blijft tweede na slechte race

Zeilster Marit Bouwmeester heeft genoegen moeten nemen met een tegenvallende 23e plaats in haar derde race op het olympisch testevent in de baai van het Japanse Enoshima. Ze kende een matige start in de Laser Radial en kon zich niet meer herstellen, omdat het nauwelijks waaide. “Het ontbrak een beetje in de uitvoering, maar dit was ook weer een mooi moment om te leren”, reageerde ze positief.

Bouwmeester staat nog steeds tweede, achter de Hongaarse koploopster Mária Érdi. De Friezin mag de 23e plaats als haar slechtste resultaat wegstrepen.

Zeilers Nicholas Heiner zakte van de tweede naar de derde positie in het klassement van de Finn-klasse. Hij eindigde na een goede start als zevende en was niet helemaal tevreden. “Het was niet slecht, maar ik had er meer uit kunnen halen”, concludeerde hij.

Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zijn in de 470-klasse van de elfde naar de zesde plaats in het algemeen klassement geklommen. Windsurfer Dorian van Rijsselberghe finishte als elfde in de RS:X-klasse en behield zo zijn zesde plaats. Windsurfster Lilian de Geus was teleurgesteld na een achttiende en zestiende plaats. Ze zakte van een vierde naar een achtste plaats.