Danny en Boy van Poppel samen naar Wanty

De wielerbroers Danny en Boy van Poppel komen de komende twee seizoenen beiden uit voor de Belgische ploeg Wanty – Groupe Gobert. De twee wielrenners worden bij de ploeg ook herenigd met ploegleider Hilaire van der Schueren, met wie ze in 2013 debuteerden in de WorldTour bij Vacansoleil.

“Ik ben heel blij dat ik ga uitkomen voor Wanty-Gobert”, zegt Danny van Poppel, die overkomt van Jumbo-Visma. “Dit biedt me nieuwe kansen, samen met mijn broer. Hoe ouder we worden, des te meer realiseren we ons dat het speciaal is dat we kans krijgen om een goed duo te vormen. Van der Schueren gelooft al vele jaren in mij, zowel in goede als in slechte tijden.”

Boy van Poppel verruilt Roompot-Charles voor Wanty. “We wilden al een poos weer herenigd worden”, zegt hij. “Het is een voordeel om met broers te werken. Het is gemakkelijker om automatismen te creĆ«ren en er is een extra motivatie om alles te geven.”