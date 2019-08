De Plus grijpt eindzege in BinckBank Tour

Laurens de Plus heeft de eindzege in de BinckBank Tour gegrepen. De 23-jarige Belg van Jumbo-Visma pakte in de zevende en laatste etappe van Sint-Pieters-Leeuw naar Geraardsbergen de leiderstrui af van zijn landgenoot Tim Wellens. De laatste rit werd gewonnen door Oliver Naesen.

Met nog zo’n 20 kilometer te gaan lanceerde Laurens de Plus een serieuze aanval op de leiderstrui van Wellens en ontsnapte in gezelschap van Naesen en Van Avermaet. De Belg van Jumbo-Visma maakte in zijn zogenoemde gouden kilometer zeven van zijn twaalf seconden achterstand op de leider goed. Wellens kon zonder steun van ploeggenoten het gat naar het trio niet dichten en zag de achterstand vervolgens oplopen naar meer dan een halve minuut.

Team Sunweb van nummer twee Marc Hirschi en Deceuninck-Quick-Step probeerden het gat nog te dichten, maar de koplopers hielden onder aanvoering van De Plus stand. Naesen klopte vervolgens Van Avermaet.