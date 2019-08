Goud voor Bram Chardon bij EK vierspannen

Bram Chardon heeft bij het Europese kampioenschap vierspannen goud gewonnen. De Nederlander neemt daarmee de titel over van zijn vader IJsbrand. Het zilver in Donaueschingen in Duitsland ging naar de Fransman Benjamin Aillaud, voor de Belg Glenn Geerts.

Chardon eindigde als derde in de dressuur. Op de marathon werd hij tweede. De 26-jarige menner begon daardoor als leider van het tussenklassement aan het onderdeel vaardigheid. Chardon maakte één fout, al bij de vierde poort. Doordat hij verder foutloos bleef, stelde Chardon het goud veilig.

“Die fout kwam onverwacht”, zei de winnaar. “Dat was niet alleen spannend voor mijzelf, maar ook voor de mensen langs de kant. Maar het is allemaal gelukt. Mijn vader geeft zijn titel door aan mij, mooier kan haast niet.”