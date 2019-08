Thiam ook als verspringster naar WK en Spelen

De Belgische atlete Nafissatou Thiam heeft zich ook als verspringster gekwalificeerd voor de WK in Doha én de Olympische Spelen. Een dag voor haar 25e verjaardag won de meerkampster bij de Diamond League in Birmingham het verspringen met een afstand van 6,86 meter, waarmee ze haar eigen Belgische record met maar liefst 19 centimeter verbeterde. Thiam bekroonde daarmee haar rentree, nadat ze twee maanden geleden met een armblessure had moeten opgeven bij de zevenkamp van Talence.

Thiam veroverde bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro het goud op de zevenkamp. De Belgische pakte in de jaren daarna ook de wereldtitel en Europese titel op de combinatie van zeven verschillende onderdelen. Thiam blinkt niet alleen als meerkampster uit, maar ook op enkele individuele onderdelen kan ze zich meten met de echte specialisten. Ze kwalificeerde zich als hoogspringster al voor de WK en in Birmingham wist ze ook als verspringster aan de eisen te voldoen.

Thiam bleef de Servische Ivana Spanovic, nummer drie bij het verspringen op de Spelen, en de Britse Katarina Johnson-Thompson precies 1 centimeter voor.