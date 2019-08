Nadine Visser is er bij de Diamond League in Birmingham niet in geslaagd de finale te halen op de 100 meter horden. Visser werd in haar serie vijfde in 12,97 seconden en greep daarmee met 0,01 seconde naast een finaleplaats.

De 24-jarige Noord-Hollandse had vorige maand bij de Diamond League in Londen voldaan aan de limiet voor de WK atletiek met een tijd van 12,95 seconden. Dat was toen ook niet voldoende om de finale te bereiken.